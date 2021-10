Adolescente foi atacado por uma capivara na Lagoa Rodrigo de Freitas - Twitter/Gustavo Casemiro de Abreu

Publicado 27/10/2021 12:00

Rio - Um adolescente de 14 anos foi atacado, na segunda-feira (25), por uma capivara enquanto passeava com a cadela de estimação na Lagoa Rodrigo de Freitas, na Zona Sul do Rio. Segundo relato do tio do rapaz nas redes sociais, o jovem tentou defender a cachorrinha da animal, que o atacou com várias mordidas. O tio do menino disse que ele perdeu bastante sangue e teve a mão praticamente dilacerada. O jovem segue internado, mas sem risco de vida.

Ainda não há informações sobre qual unidade de saúde o garoto foi socorrido, mas, de acordo com informações do tio, o médico afirmou que o rapaz teve sorte, já que algumas mordidas foram muito próximas ao pescoço. O jovem realizou nesta terça-feira (26) uma cirurgia de reconstrução da mão.

Ele tá internado, vai ter que fazer algumas reparações, tava muito assustado, mas tá fora de risco. Segundo o médico ele deu sorte, já que algumas mordidas foram muito próximas do pescoço. — Guxxxtavo (@gustavoarea21) October 26, 2021

Em meio à confusão do ataque, a cachorrinha Wendy fugiu e sumiu por algumas horas, mas foi encontrada por uma pessoa perto do Shopping Leblon, a alguns quilômetros do local do ataque. "A boa alma levou ela para o veterinário, ela foi medicada e já está em casa. Tomou umas mordidas, uns arranhões, mas está bem", disse o tio.

As capivaras são animais mamíferos herbívoros que vivem em locais próximos a ambientes aquáticos. No Rio, é comum ver grupos de capivaras circulando na Zona Oeste e na Zona Sul, onde ocorreu o ataque. O tio do menino contou nas redes sociais que ficou surpreso com a situação.

"Depois que comentei com alguns amigos sobre o ocorrido, soube de vários outros casos onde capivaras atacaram humanos e cachorros. Óbvio que a culpa não é das capivaras, pois elas devem atacar porque estão assustadas com algo. Mas é bizarra a quantidade de casos. Eu não fazia ideia", disse.