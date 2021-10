Devido ao impacto da batida, os dois veículos pegaram fogo - Reprodução

Publicado 27/10/2021 11:09 | Atualizado 27/10/2021 11:28

Rio - Uma colisão entre um ônibus e um carro causou transtornos no trânsito da RJ-106, na Serra de Mato Grosso, em Saquarema, Região dos Lagos, na manhã desta quarta-feira (27). Com o impacto, os dois veículos pegaram fogo. O quartel do Corpo de Bombeiros do município foi acionado às 9h e já conseguiu controlar as chamas.

De acordo com informações preliminares, um ônibus da empresa 1001 colidiu de frente com um veículo de passeio, modelo VW Gol. O carro, que seguia sentido Saquarema, perdeu o controle em uma curva devido a pista molhada e acabou batendo no ônibus.

De acordo com Corpo de Bombeiros, duas vítimas foram atendida no local. Uma delas, um homem de 39 anos, foi encaminhado para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Nazareth, em Saquarema, com um ferimento na perna. O estado de saúde dele ainda é desconhecido.