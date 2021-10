Crianças de 4 e 2 anos foram mortas pelo próprio irmão em Maricá - Redes sociais

Publicado 27/10/2021 11:18 | Atualizado 27/10/2021 11:38

Rio - Familiares se despedem nesta quarta-feira (27) dos irmãos Vicente Costa e Valentim Costa, de 4 e 2 anos, mortos na última segunda (25) em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. O enterro está programado para acontecer às 15h30 no Cemitério Memorial do Rio, em Cordovil, Zona Norte do Rio. O autor do crime é o irmão mais velho dos meninos, um adolescente de 16 anos