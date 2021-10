Álvaro Miranda Neto está desaparecido desde 26 de setembro - Reprodução

Álvaro Miranda Neto está desaparecido desde 26 de setembroReprodução

Publicado 27/10/2021 10:45 | Atualizado 27/10/2021 11:36

Rio - O piloto de helicóptero Álvaro Miranda Neto está desaparecido desde o dia 26 de setembro. Segundo o boletim de ocorrência, Miranda pousou em uma clareira em uma Terra Yanomami entre as comunidades Alto Catrimani e Maloca Papiú, em Roraima, quando bateu com a pá da aeronave em uma árvore.

Um boletim de ocorrência foi registrado pela família inicialmente no Estado do Rio, e na manhã do dia 21 de outubro, na Polícia Civil de Roraima. O governo do estado roraimense informou que o Corpo de Bombeiros Militar realiza levantamento das informações para verificar a possibilidade do envio de uma equipe ao local para realizar as buscas.

fotogaleria

Segundo a esposa de Álvaro, o piloto tinha 30 anos de experiência. Familiares cobram das autoridades que seja realizada a busca terrestre do desaparecido.

"Não desistiremos. Continuamos na luta! Foi-se para Boa Vista. Uma semana fazendo todos os contatos possíveis e imaginários! Comunicando a todos os órgãos competentes! Não obtivemos sucessos. A busca correta como deve ser feita por terra! Muito difícil e complicado! Procurou-se os responsáveis também sem sucesso", afirmou a esposa de Álvaro por meio de suas redes sociais.



Segundo o boletim de ocorrência, outro helicóptero estava sobrevoando a região e deixou o local para solicitar ajuda, mas ao retornar à clareira não encontrou mais o piloto.

Familiares chegaram a enviar duas pessoas para Boa Vista para cobrar a realização das buscas. A família não soube precisar para qual empresa aérea Álvaro estava pilotando.

O desaparecimento do piloto foi encaminhado ao NIPD (Núcleo de Investigação de Pessoa Desaparecida) de Roraima.



A Polícia Civil informa que a investigação relacionada ao acidente aéreo cabe ao Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) da Força Aérea, que não retornou à reportagem até a publicação deste texto.