Secretário municipal de Ordem Pública, Brenno Carnevale, em ferro velho, na Abolição, Zona Norte do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 27/10/2021 13:02

Rio - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos (DRF) e agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) da Prefeitura do Rio realizam, nesta quarta-feira (27), mais uma ação de combate ao furto e à receptação de equipamentos utilizados por concessionárias de serviços públicos. Diversos estabelecimentos da capital fluminense estão sendo fiscalizados, principalmente na Zona Norte, Zona Oeste e Centro da cidade.

Segundo o secretário da Seop, Brenno Carnevale, estas operações estão sendo realizadas ao longo de todo o ano para reprimir irregularidades ligadas a ferros-velhos que funcionam como receptadores de produtos de furto e de roubo, especialmente, de fios de cobre, tampões e bueiros.

"São patrimônios públicos ou de concessionárias de serviço público e, quando depredados, causam grande prejuízo para a população, além de prejuízo, obviamente, para os cofres públicos. Eles provocam paralisia do sistema de transporte, corte de sinal de internet, corte de sinal de telefone. Então, essas operações são para coibir esse tipo de ilegalidade e reforçar o compromisso do município com a segurança pública", disse Carnevale.

De acordo com a Civil, a operação e a indicação dos comércios fiscalizados foram definidas com base em investigações da DRF que apontaram suspeitas de que os estabelecimentos praticariam o crime de receptação desse tipo de equipamento. Além da apuração da procedência dos materiais encontrados, também estão sendo verificadas a regularidade administrativa, ambiental e das instalações de energia e água.

O secretário ainda ressaltou a importância de realizar uma ação integrada com todos os órgãos públicos e de colocar a prefeitura no auxílio à segurança pública do Rio.

"Esses locais foram mapeados pela própria Polícia Civil. A Prefeitura também tem feito mapeamento através dos setores de inteligência da Secretaria de Ordem Pública constatando primeiro ferros-velhos que não possuem alvará de funcionamento e ainda aqueles que possuem alvará para verificar se essa atividade está sendo praticada de acordo com a autorização municipal. Então, são instâncias de fiscalizações que se complementam, tanto do ponto de vista administrativo, quanto do ponto de vista criminal", afirmou o secretário.

*Estagiária sob supervisão de Cadu Bruno