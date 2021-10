PF realiza ação contra a comercialização de cédulas falsas - Divulgação/Polícia Federal

PF realiza ação contra a comercialização de cédulas falsasDivulgação/Polícia Federal

Publicado 27/10/2021 13:42

Rio - A Polícia Federal cumpriu, na manhã desta quarta-feira (27), mandado de busca e apreensão em Monte Alto, em Arraial do Cabo, na Região dos Lagos do Rio, expedido pela 1ª Vara Federal de São Pedro da Aldeia, com o objetivo de reprimir a comercialização de cédulas falsas pela internet na região dos lagos e no norte fluminense.

fotogaleria

Os levantamentos realizados identificaram um casal de Arraial do Cabo, que estaria comercializando cédulas falsas através de grupos no aplicativo Whatsapp e Facebook, há aproximadamente três anos, sempre com o mesmo método, havendo inclusive a venda para outros estados.

Na ação, foram apreendidos seis celulares. Os envolvidos devem responder pela venda de moeda falsa, crime tipificado no Art. 289, §1º do Código Penal.

Segundo a Polícia Federal, a corporação continuará a investigação e apuração na tentativa de localizar e identificar outros envolvidos.