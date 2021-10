Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começou a desmobilizar leitos de Covid em setembro - Marcos Porto/Agencia O Dia

Hospital Municipal Ronaldo Gazolla começou a desmobilizar leitos de Covid em setembroMarcos Porto/Agencia O Dia

Publicado 29/10/2021 07:40 | Atualizado 29/10/2021 13:38

Rio - O Rio de Janeiro tem atualmente 151 pessoas internadas por covid-19 na rede municipal. O número, que representa 2,4% de todos os internados da cidade, é o menor desde o primeiro mês da pandemia. A queda foi vertiginosa a partir do avanço da vacinação: há exatamente dois meses, em agosto, o Rio tinha 809 internados, número quase seis vezes maior do que o atual.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, 82% das unidades hospitalares municipais não registram casos de covid-19 há mais de uma semana.

A taxa de ocupação de leitos para a covid-19 está em 39%, e os hospitais públicos já começaram a desmobilizar leitos de UTI antes destinados para a covid-19, como no Hospital Municipal Ronaldo Gazolla , em Acari. "Hoje ele tem menos de 50 pacientes com covid internados. Agora, todos os hospitais deixaram de ser exclusivos para covid-19", afirmou Soranz. O secretário afirmou que a rede tem "capacidade de atender" e reverter os leitos novamente, em caso de uma nova alta nos casos.

O número de internados cai na medida em que a vacinação avança: a capital fluminense, que autorizou o fim do uso de máscaras em locais abertos, tem 66,3% da população total com o esquema vacinal completo - duas doses, ou dose única; entre a população alvo (maior de 12 anos), 77,4% já tomou as duas doses. Em relação a primeira dose, 99,5% da população alvo já recebeu a aplicação.

Região que inclui cidade do Rio entra em bandeira verde em Mapa de Risco de Covid-19

A Região Metropolitana I, que inclui a cidade do Rio e municípios da Baixada Fluminense, entrou, nesta quinta-feira, em nível muito baixo, bandeira verde, de transmissão da Covid-19 . As informações constam na nova edição do Mapa de Risco de Covid-19, da Secretaria Estadual de Saúde (SES), que analisa indicadores como ocupação de leitos, número de casos confirmados e óbitos pelo coronavírus nas cidades que compõem o bloco. Todas as outras regiões se mantiveram em bandeira amarela, que representa risco baixo.

De acordo com o Mapa de Risco de Covid-19, Rio, São João de Meriti, Nilópolis, Mesquita, Nova Iguaçu, Queimados, Japeri e Itaguaí estão em bandeira verde de risco. Da região Metropolitana I, apenas Seropédica, Magé, Duque de Caxias e Belford Roxo se mantém em Bandeira Amarela.