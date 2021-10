Polícia Militar fez operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta quinta-feira - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Polícia Militar fez operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, nesta quinta-feiraReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 29/10/2021 11:15 | Atualizado 29/10/2021 13:15

Rio - O morador Maurício da Silva Gomes, de 55 anos, baleado durante uma operação no Complexo do Salgueiro, nesta quinta-feira , segue internado no Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), no bairro Colubandê, São Gonçalo, e seu estado de saúde é estável. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde (SES) na manhã desta sexta-feira.

Um policial militar do Batalhão de Choque (BPChoque), também foi ferido na ação . Deivison Barros da Silva, de 32 anos, também foi levado para o HEAT, e depois transferido para o Hospital Central da PM, no Rio. O agente foi atingido na perna e não corre risco de morte.

A operação

Policiais do Comando de Operações Especiais (COE), que engloba o Bope, Choque, GAM e BAC, ocuparam, nesta quinta-feira, os principais pontos do Complexo do Salgueiro. Segundo a PM, o objetivo da operação era encontrar traficantes, fazer apreensão de armas e remover barricadas, mas ninguém foi preso.

Quem comanda a venda de drogas no Complexo do Salgueiro é o traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó. Ele foi preso em 2008, em Mamanguape, Pernambuco, onde comprou uma casa e morava com sua família, como empresário do setor de reciclagem, segundo as investigações da polícia. Condenado a mais de 27 anos, Rabicó cumpria pena numa unidade prisional de segurança máxima, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. No entanto, em 2019, o criminoso foi beneficiado pela Justiça e foi solto.



Ele obteve decisão favorável no Supremo Tribunal Federal (STF) que concedeu liminar, permitindo que ele aguardasse em liberdade o pedido de recurso diante do processo que o mantinha preso. Rabicó estava preso há mais de 11 anos e tem condenação em três processos por tráfico. Em nenhuma delas, no entanto, a sentença de condenação é definitiva.

De acordo com a polícia, uma série de medidas do traficante após a sua soltura já vinham desagradando algumas lideranças do Comando Vermelho (CV), como Márcio dos Santos Nepomuceno, o Marcinho VP, que cumpre pena na penitenciária federal de Catanduvas, no Paraná. Uma delas seria a cobrança de uma taxa de comerciantes do conjunto de favelas, algo reprimido por Marcinho VP e companhia.

Ainda conforme a polícia, líderes do CV se reuniram no Complexo do Salgueiro, onde teria sido decidido um corte de regalias de Rabicó. O criminoso é conhecido pela alta periculosidade e desejo pelo poder dentro da facção.

O Complexo do Salgueiro é conhecido por ser considerado como um dos principais refúgios de traficantes do Comando Vermelho e tem um dos mais altos índices de assaltos do estado.

Além da venda de drogas, o tráfico vem lucrando com exploração de serviços de TV a cabo e internet clandestinos, venda de gás e roubos de carga.