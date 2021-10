Polícia Militar realiza operação no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/10/2021 09:29 | Atualizado 28/10/2021 12:43

Rio - Subiu para 124 o número de policiais militares baleados no Rio em 2021. A última vítima é um policial militar do Batalhão de Choque (BPChoque), atingido por um disparo feito por traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, na manhã desta quinta-feira (28) . Este é o segundo agente de segurança baleado em menos de 24 horas.

Segundo informações, o tiro atingiu a perna do policial e ele não corre risco de morte. Ele chegou a ser levado para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no bairro Colubandê, mas foi transferido para o Hospital Central da PM, no Rio.

Na operação desta quinta-feira, um morador foi atingido por uma bala perdida. O homem identificado apenas como Mauricio, foi socorrido por vizinhos e levado para o Heat. Segundo a direção do hospital, o estado de saúde dele é estável.

Desde as primeiras horas da manhã desta quinta-feira, policiais do Comando de Operações Especiais (COE), que engloba o Bope, Choque, GAM e BAC, ocupam os principais pontos do Complexo do Salgueiro. A operação conta com apoio de equipes do 7º BPM (São Gonçalo).

Por conta dos confrontos, o clima é tenso da região. Nas redes sociais, moradores alertaram para que a atenção fosse redobrada na saída de casa. A região tem um dos mais altos índices de assaltos do estado.

Quem comanda a venda de drogas no Complexo do Salgueiro é o traficante Antônio Ilário Ferreira, o Rabicó. Ele é considerado foragido da Justiça do Rio. A comunidade é conhecida por ser considerada como um dos principais refúgios de traficantes do Comando Vermelho.

PM morto no Rio

O PM estava em deslocamento em uma viatura da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Jacarezinho, quando foi atingido na altura do viaduto de Benfica, entre o Jacarezinho e Manguinhos. Ele chegou a ser socorrido por colegas de farda, mas não resistiu.

Segundo o Instituto Fogo Cruzado, 155 agentes de segurança foram baleados na Região Metropolitana do Rio em 2021, até esta quinta-feira. Desses, 68 morreram. Dos 155 agentes baleados, 124 eram policiais militares, 48 não resistiram e morreram.

Operações na Zona Norte

Policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) também realizam uma operação, esta nas comunidades Jorge Turco, Mundial e Palmeirinha, entre Coelho Neto e Honório Gurgel, na Zona Norte do Rio. Ainda não há balanço da ação.