Publicado 30/10/2021 08:43 | Atualizado 30/10/2021 14:50

Rio - Um entregador e motorista de aplicativo foi morto a tiros, nesta sexta-feira, na Rua Joaquim Coelho Álamo, no bairro Agostinho Porto, em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Erivan Jesus dos Santos, de 42 anos, que também era pastor, estava trabalhando no momento do ataque, segundo informou a irmã da vítima. O carro de Erivan foi atingido por dois tiros, um deles atravessou a porta e o acertou no peito.

De acordo com a Polícia Militar, agentes que estavam em patrulhamento na área foram informados por pedestres que dentro de um carro havia uma pessoa morta. Os militares acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito da vítima. O caso foi encaminhado para a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Segundo a especializada, informações preliminares apontam para a possibilidade de latrocínio — roubo seguido de morte. A perícia foi realizada no local e as investigações estão em andamento.

Nas redes sociais, familiares e amigos lamentaram a morte de Erivan. "Ainda não estou acreditando que tudo isso está acontecendo", disse a irmã do pastor. "A alegria dele nunca será esquecida em nosso coração", comentou mais uma pessoa. A esposa de Erivan expressou seu luto ao compartilhar a imagem de um coração em preto e branco.

Erivan deixa duas filhas, frutos do primeiro casamento. A atual esposa do entregador está grávida de 3 meses.

Em nota, a empresa BAT Brasil (ex-Souza Cruz) lamentou "a trágica ocorrência que tirou a vida do Sr. Erivan Jesus dos Santos, funcionário da empresa terceira Champfer".

O sepultamento está marcado para este domingo, às 13h, no Cemitério da Solidão, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense.

