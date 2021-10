Tempo fica encoberto e Rio tem previsão de chuva neste domingo - Marcos Porto/Agência O Dia

Publicado 31/10/2021 07:24

Rio - Não esqueçam o guarda-chuva ao sair de casa! A cidade do Rio terá céu nublado a encoberto, com previsão de chuva fraca a moderada a partir da manhã deste domingo. Segundo o Alerta Rio, os ventos estarão fracos a moderados e as temperaturas permanecerão estáveis, sendo a máxima de 27°C e a mínima de 17°C.

Na segunda-feira, o tempo seguirá instável na cidade, com chuva fraca a moderada ao longo do dia. Os modelos numéricos de previsão do tempo indicam estimativa média de chuva em torno de 25 mm para este dia. A máxima será de 25°C e a mínima de 18°C.

De acordo com o Alerta Rio, a previsão indica maiores acumulados entre a noite de domingo e a manhã de segunda-feira, com chuva constantemente moderada e pontualmente forte.

Na terça-feira, o céu ficará nublado a parcialmente nublado, com chuva fraca, ocasionalmente moderada, em pontos isolados do município, durante a madrugada e a manhã. As temperaturas vão ficar entre 27°C e 18°C.

Na quarta e quinta-feira, haverá redução da nebulosidade sobre a cidade e não há previsão de chuva.