Estelionatários são presos após tentar subornar policiais militares - Divulgação

Estelionatários são presos após tentar subornar policiais militares Divulgação

Publicado 31/10/2021 09:19 | Atualizado 31/10/2021 09:21

Rio - Dois estelionatários foram presos neste sábado após tentar subornar policiais militares em Teresópolis, na Região Serrana do Rio. Segundo a corporação, os criminosos tentavam aplicar golpe em uma agência bancária na Avenida Feliciano Sodré, no bairro Várzea.

De acordo com a PM, os estelionatários, que são moradores do Complexo da Maré, comunidade da Zona Norte do Rio, ofereceram R$ 500 para os agentes do 30ºBPM (Teresópolis) liberá-los do flagrante. Eles foram autuados imediatamente e também responderão por corrupção ativa.

Com eles, foram apreendidos 62 cartões, dois celulares, duas máquinas de cartão, 43 adesivos, um veículo e R$ 198.

A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal.