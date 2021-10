Álvaro Miranda Neto está desaparecido desde 26 de setembro - Reprodução

Publicado 31/10/2021 08:22 | Atualizado 31/10/2021 13:43

O Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico Amazônico (ARCC-AZ), unidade da FAB responsável por coordenar as operações de buscas aéreas na região, informou que a procura foi realizada no dia 29 de setembro e seguiu os padrões internacionais. No entanto, não encontrou vestígios da aeronave de prefixo PT-YDL desaparecida.

Segundo a FAB, também foi feita a Busca Estendida por Comunicações, que usa todos os meios de comunicações disponíveis e consiste em realizar contato com órgãos e pessoas a fim de obter informações relacionadas à localização e situação de uma aeronave envolvida em uma ocorrência aeronáutica.



A FAB disse que a suspensão não significa encerramento e a operação de Busca e Salvamento pode ser reativada quando justificada por meio do surgimento de novas informações sobre a aeronave e/ou o piloto.

A família de Álvaro Miranda chegou a registrar um boletim de ocorrência inicialmente no Estado do Rio, e na manhã do dia 21 de outubro, registrou outra ocorrência na Polícia Civil de Roraima. Segundo a esposa do piloto, ele tinha 30 anos de experiência.

De acordo com o registro, outro helicóptero estava sobrevoando a região e deixou o local para solicitar ajuda, mas ao retornar à clareira não encontrou mais o piloto.

Familiares chegaram a enviar duas pessoas para Boa Vista para cobrar a realização das buscas. A família não soube precisar para qual empresa aérea Álvaro estava pilotando.