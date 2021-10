PMs chegaram ao criminoso a partir de informações do Disque Denúncia - Divulgação/Disque Denúncia

Rio - Policiais Militares da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), com informações do Disque Denúncia, prenderam na noite deste sábado (30) o criminoso Luiz Henrique Azevedo de Souza, de 27 anos, no bairro de São Cristóvão, na Zona Norte do Rio. Foragido da Justiça, ele é considerado o maior ladrão de bicicletas da região. De acordo com a Polícia Militar, Luiz Henrique arrombava portas e furtava as bicicletas que ficam nas garagens dos condomínios da Tijuca e Vila Isabel.



Ainda segundo PM, após receberem informações sobre a localização do criminoso, militares do Grupamento Tático Polícia de Proximidade (GTPP) que estavam em patrulhamento na Rua Bartolomeu de Gusmão, em São Cristóvão, montaram uma pequena operação e encontraram o bandido. No momento da abordagem, Luiz Henrique tentou fugir do cerco, mas foi alcançado pelos policiais.



Contra ele havia um mandado de prisão em aberto expedido pela 23ª Vara Criminal, pelo crime de roubo majorado. O criminoso tem 25 anotações criminais por furto, roubo, tráfico de drogas, corrupção de menores, extorsão, entre outros. Há ainda mais de 20 registros de ocorrência de furto na 19ª DP (Tijuca) e 20ª DP (Vila Isabel). O caso foi levado para a 17ª DP (São Cristóvão) e encaminhado para a 19ª DP.

O Disque Denúncia recebe informações pelo Zap do Portal dos Procurados, pelo número (21) 98849-6099; pelos telefones (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.