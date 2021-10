De calcinha, homem com carro enguiçado pede ajuda na Linha Amarela - Reprodução Instagram

De calcinha, homem com carro enguiçado pede ajuda na Linha Amarela Reprodução Instagram

Publicado 31/10/2021 13:26

Rio - Quando você pensa que já viu de tudo, a vida vai lá e te surpreende. As pessoas que passavam pela Linha Amarela, uma das vias expressas mais movimentadas do Rio, se depararam com uma cena, no mínimo, inusitada. Um motorista estava com o carro enguiçado, colocando o triângulo de sinalização de emergência na pista e um detalhe chamou atenção de todos: o rapaz usava uma calcinha vermelha. O vídeo está circulando em grupos de aplicativos de mensagens nos últimos dias.

De calcinha, homem com carro enguiçado pede ajuda na Linha Amarela Reprodução Instagram "Meu irmão, o Rio de Janeiro não é conversa fiada. Eu falo e ninguém acredita. Para sobreviver aqui, tem que ser sujeito homem. Olha isso”, disse o autor do vídeo.

Sem acreditar no que estava vendo, o motorista continuou: "O homem enguiçado, na Linha Amarela, vai pedir socorro e desce de calcinha, amigo. Filho da mãe. Olha isso, cara. Como é que pode uma situação dessas? Rio de Janeiro, pau quebrando, bala voando, e o cara a uma hora dessas desce de calcinha pra pedir socorro".

Na tentativa de descobrir a identidade do homem, alguns internautas chegaram a achar que era o locutor Marcelo Tyson, da Rádio FM O Dia. No entanto, ele negou. "Gente, esse vídeo tá circulando nas redes sociais e muita gente tá me mandando, mas não sou eu, tá?! Espero que esse rapaz tenha conseguido ajuda!".



Confira o vídeo: