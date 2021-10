O veículo Honda HRV foi abandonado, sem combustível, na BR-116 - Divulgação/PRF

Publicado 31/10/2021 10:41

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou, na noite deste sábado (30), por volta das 21h, um veículo adulterado, em Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. Durante fiscalização no Km 409 da BR-101, uma equipe da PRF abordou um veículo BMW/320i.

Ao efetuar vistorias, os agentes notaram que havia supressões e alterações nos elementos de identificação do veículo, cujo condutor também não havia apresentado o CRLV. Após consulta aos itens identificadores do veículo, constatou-se que o local onde deveria estar a numeração do motor havia sido suprimida, tendo o aspecto de estar lixada.