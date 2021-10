Local onde o policial foi encontrado sem vida - Reprodução/ Google Maps

Publicado 31/10/2021 09:50 | Atualizado 31/10/2021 12:13

Um homem foi morto na manhã deste domingo (31) em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel da região foram acionados por volta das 5h. Ainda não se sabe a dinâmica do crime.

Pablo Douglas do Nascimento Santos, de 30 anos, foi encontrado já sem vida dentro do carro, na Rua Dr. Rubens Farrula, no bairro Vila Tiradentes . Segundo os Bombeiros, o homem estava com duas perfurações: uma na cabeça e outra no pescoço. Incialmente os agentes chegaram a informar que se tratava de um policial, mas a informação foi negada pela PM.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informou que, neste domingo (31), policiais militares do 21ºBPM (São João de Meriti) localizaram um homem já em óbito no interior de um veículo. A área foi isolada e a perícia acionada.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e realizou perícia no local. Testemunhas foram ouvidas e imagens de câmeras de segurança serão analisadas. Agentes realizam diligências para identificar a autoria do crime.