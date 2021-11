Capa dos sambas do Grupo Especial do Rio Carnaval 2022 - Divulgação

Rio - A nova gestão administrativa da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) traz uma visão moderna e focada no mercado digital. Sendo assim, pela primeira vez, os sambas-enredo oficiais para os desfiles do Grupo Especial do Rio de Janeiro em 2022 foram divulgados antes nas plataformas de áudio. Vice-presidente da Liga, Hélio Motta, ressaltou o novo momento com o engajamento dos sambistas, que durante o mês outubro colocaram o carnaval entre os assuntos mais comentados no Twitter.

"Antecipamos calendário, lançamos vídeo de making off, realizamos cross marketing com as escolas e sambistas engajados, onde eles vem divulgando seu sambas dentro das plataformas. Estamos muito felizes com o resultado", disse.

Porém, os colecionadores dos CDs dos sambas-enredo se sentiram "órfãos" da mídia física. Assim, a Liesa, em parceria com a gravadora Universal Music, projetou atender esse púlico. Apenas um volume pequeno (1 mil exemplares) de CD estará disponível para comercialização.

"Para os amantes da mídia física estamos desenvolvendo uma edição limitada que estará disponível na segunda semana de dezembro e que poderá ser encontrada na loja da Universal Music no site umusicstore.com".

O vice-presidente da Liga revelou também que o álbum dos sambas de 2022 teve um cuidado para deixar os instrumentos mais perceptíveis. "Melhoramos a captação dos instrumentos, diminuímos a quantidade de dobras, de reverb nas vozes e ambiente. Tudo isso de modo a deixar mais claro o que o artista está cantando. As frequências estão mais limpas, onde se pode escutar melhor os instrumentos".

Presidente da Liesa, Jorge Perlingeiro, diz que a Liga colocou o carnaval em pauta ainda em outubro e que o trabalho das escolas está forte na Cidade do Samba. "Antecipamos o clima do carnaval colocando o assunto em pauta desde agora. A Cidade do Samba está em pleno vapor, com todas as Agremiações empenhadas na produção de alegorias e fantasias. Temos certeza de que será uma volta apoteótica", afirma.

Um dos colecionadores dos discos, o jornalista Anderson Baltar citou que a mídia física (CD ou LP) é uma recordação dos sambistas. "O disco do samba-enredo é uma tradição da minha família. Desde pequeno, eu já tinha essa coisa de pegar as capas e ficar olhando encantado. Minha mãe sempre comprou o disco, o mais antigo era o de 1969. Foi um hábito que se incorporou na minha vida. Tenho praticamente todos os discos do Grupo Especial".

Torcedor da União da Ilha, que está no Acesso, Baltar afirma que a ida dos sambas para o digital é uma tendência natural. "É a evolução. O sambista tem que estar preparado. Tenho conta nas plataformas para ouvir música, mas quero também ter o CD para minha coleção".

Álbum dos sambas traz reverência para nova marca do carnaval do Rio

O DIA revelou em sua capa, na edição de hoje, de maneira exclusiva, a imagem que estrela o álbum dos sambas-enredo do Grupo Especial para o Carnaval de 2022. O diretor de marketing da Liesa, Gabriel David, explicou o contexto da arte.

"A capa já traz um pouco da nova identidade visual do carnaval. A marca ainda não está presente, porque vamos lançar mais para frente (em dezembro), mas já tem a interferência direta de todo o design que está sendo desenvolvido. Esse álbum com todos os sambas vai ao ar, após o penúltimo programa "Seleção do Samba", na TV Globo, no próximo sábado, dia 6 de novembro".

O diretor também falou da opção pelo mercado digital, mas não abandonando ainda o físico para os colecionadores. "A gente vai disponibilizar alguns exemplares de CDS para os colecionadores. Entendemos a importância disso. A Liga está preparada e vai atender isso. Vamos fazer uma inserção digital como nunca fizemos antes. Esperamos resultados mais expressivos das músicas no ambiente digital", explica Gabriel David.

Mini-desfiles no lançamento dos sambas

Apaixonado por samba-enredo, o produtor musical, Chico Frota, coleciona discos desde 1983. Agora, ele diz ser inevitável caminhar para o digital. "A evolução é implacável. O samba-enredo passou por todas as formas de mídia física desde 1968 e o caminho normal a seguir é o das plataformas digitais. Além disso, indo para esses meios irá dialogar com mais pessoas e com o público mais jovem, o que é necessário para a renovação e a continuidade do gênero e das escolas de samba".

Na Série Ouro, responsável pelos desfiles de sexta e sábado na Marquês de Sapucaí, os sambas também estarão nos ambientes virtuais. A novidade fica por conta do lançamento. Será com mini-desfiles na Cidade do Samba, em dezembro, inclusive, com a presença de público.