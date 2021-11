Core apreendeu mais de 600 kg de cocaína na Vila Cruzeiro - Polícia Civil / Divulgação

Publicado 01/11/2021 14:50 | Atualizado 01/11/2021 14:51

Rio - A Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil (Core) interceptou, na manhã desta segunda-feira, um carregamento de aproximadamente 600 quilos de cloridrato de cocaína no entorno da Vila Cruzeiro, Complexo da Penha, Zona Norte do Rio. O carregamento, segundo agentes, pode valer mais de R$ 250 milhões no tráfico internacional.

De acordo com a Civil, equipes estavam em operação ostensiva entre os bairros de Olaria e da Penha, a fim de averiguar informações sobre a chegada de carregamento de armas em comunidades da região.

Por volta das 11h, um caminhão baú de pequeno porte foi visto saindo da Vila Cruzeiro em alta velocidade. Os agentes foram atrás do motorista, que acabou capotando com o veículo na altura do bairro de Ramos.

Os policiais conseguiram chegar até o local do acidente, onde encontraram as drogas dentro do baú do caminhão. O condutor do veículo, identificado como Roberto Vieira de Andrade, de 31 anos, foi preso em flagrante delito pelos crimes de tráficos de drogas e associação para o tráfico. Ele e o material apreendido foram conduzidos até a Cidade da Polícia, na Zona Norte.

O Coordenador da Core, delegado Fabricio Oliveira, disse que "as restrições às operações policiais no Rio de Janeiro transformaram o estado no destino preferido de lideranças do crime organizado de todo o Brasil e, também, as favelas cariocas nos principais entrepostos para o tráfico nacional e internacional".

A Polícia Civil vai instaurar um inquérito para reunir mais informações sobre esta apreensão e entender porquê de uma quantidade tão grande de cocaína estar sendo movimentada da Vila Cruzeiro para outras favelas.

Os agentes acreditam que a droga poderia estar sendo escoada para outras favelas da mesma facção, mas não descarta a possibilidade de tráfico internacional pela forma como a droga estava acondicionada em bolsas de viagem.