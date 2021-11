Pé de Thassynara após contato com gongolo - Reprodução / Internet

Publicado 02/11/2021 15:24

Rio - Uma mulher de 25 anos, identificada como Thassynara Vargas, viralizou na internet nesta semana após compartilhar uma foto de dois dedos do seu pé direito roxos e com das unhas totalmente amarelada. Ela conta que foi trabalhar em uma loja na Taquara, Zona Oeste da cidade, quando percebeu que tinha um gongolo (piolho-de-cobra) dentro de seu tênis.

"Quando bati o tênis, vi que tinha um gongolo. Matei ele, calcei o tênis novamente e segui com o meu dia. Quando eu cheguei em casa, às 19h, vi que o meu pé estava desse jeito. Entrei em desespero total! Comecei a gritar, a pedir socorro", detalha.

Ela conta ainda que após ver como o pé estava, decidiu tomar banho para ver se a "mancha" saía.

"Minha mãe me colocou no box, comecei a lavar o pé com sabão e nada de sair. Liguei para o meu namorado e logo corremos para o hospital. Chegando lá a médica ficou sem saber o que fazer também, porque nunca tinha visto isso antes. Fui avaliada por três médicos para que eu saísse de lá com alguma resposta. Me informaram que teria que cuidar direitinho pois esses bichos soltam uma substância que queima a pele e essa secreção que eles soltam necrosa a pele", continua.

Thassynara finaliza dizendo que não sente dor alguma e que foi informada por especialistas que o pé dela pode ficar assim por uma ou duas semanas. "Estou fazendo esse alerta, para que sempre antes de colocar um sapato fechado, olhem, batam o calçado no chão, prestem muita atenção antes de calça-los".