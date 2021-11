No próximo Carnaval, o Paraíso do Tuiuti será a primeira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval - Divulgação/Ewerton Pereira

Publicado 02/11/2021 13:10

Rio - A Escola de Samba Paraíso do Tuiuti, do Grupo 1, inicia, na próxima segunda-feira (8), a partir das 20h, a temporada de ensaios de rua para o Carnaval 2022. Eles serão em frente ao Colégio Pedro II, em São Cristóvão, na Zona Norte do Rio, e terão a participação dos principais segmentos da agremiação, como comissão de frente, casais de mestre-sala e porta-bandeira, bateria, baianas, passistas e Velha Guarda, entre outros.