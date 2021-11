Equipes que estavam próximas conseguiram interceptar o caminhão e recuperar toda a carga de queijo - Divulgação/PMERJ

Equipes que estavam próximas conseguiram interceptar o caminhão e recuperar toda a carga de queijoDivulgação/PMERJ

Publicado 02/11/2021 11:35 | Atualizado 02/11/2021 14:14

Rio - Uma tentativa de roubo de carga causou tiroteio na manhã desta terça-feira (02), na Rodovia Washington Luís, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Policiais militares foram acionados para impedir o assalto, o que causou confronto com os criminosos. Um dos suspeitos acabou sendo baleado e preso, outros dois comparsas também foram presos na ação.

Através de um alerta na rede de comunicação, agentes do 15ª BPM (Duque de Caxias) receberam a informação de que um grupo realizava um assalto a um caminhão frigorífico. Ao interceptarem o veículo, houve troca de tiros com os criminosos. Um deles ficou ferido e foi socorrido para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, em Caxias. A Polícia Rodoviária Federal também estava presente no local e apoiou a ação da PM.

A Polícia Rodoviária Federal também estava presente no local e apoiou a ação da PM. Os outros dois suspeitos foram detidos e a carga de queijo roubada foi recuperada intacta. A ocorrência foi encaminhada para a 60ªDP (Campos Elíseos).