Ruas ficam alagadas no Jardim Catarina - Reprodução TV Globo

Publicado 02/11/2021 09:02 | Atualizado 02/11/2021 13:49

Rio - A forte chuva que caiu ao longo desta segunda-feira no estado do Rio de Janeiro deixou pelo menos nove famílias desalojadas no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Diversos pontos da cidade registraram alagamentos e quedas de árvores.

De acordo com a subsecretaria de Defesa Civil, quatro ocorrências foram registradas em São Gonçalo. Equipes foram acionadas para alagamentos no bairro Jardim Catarina, onde as famílias que estão fora de suas casas foram encaminhadas à Escola Municipal Professora Aida Vieira de Souza, que fica na região. Representantes das secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação foram acionadas para atender essas pessoas.



Ainda no Jardim Catarina, uma casa desabou e feriu uma mulher, de 60 anos. Ela foi encaminhada para o Hospital Luiz Palmier (HLP) e seu estado de saúde é estável.

Segundo o município, um dos bairros mais afetados foi o Arsenal, que recebeu o máximo de 17.4 mm de chuva em 1h e 78.8 mm em 24h. Árvores foram derrubadas devido ao mau tempo nos bairros de Itaúna e Pião.

Em nota, a Defesa Civil informou que está realizando vistorias emergenciais e segue monitorando os próximos períodos de chuva na cidade, devido ao estágio de atenção em que se encontra o município.