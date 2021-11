Segundo a SES, imunização é a principal responsável pelo controle da pandemia no Rio de Janeiro - Divulgação.

Publicado 02/11/2021 10:59

Rio - Um levantamento da Secretaria de Estado de Saúde mostrou que aproximadamente 350 mil pessoas que já poderiam ter concluído o esquema vacinal ainda não voltaram aos postos para receber a segunda dose do imunizante contra a covid-19. Por isso, a pasta lançou nesta segunda-feira (1º) a campanha "Tome a Medida Certa. Tome a Segunda Dose", que também vai incentivar os idosos a procurarem a dose de reforço.

De acordo com a SES, a imunização é a principal responsável pelo controle da pandemia no Rio de Janeiro. Além do filme para TV, a campanha terá spot de rádio, anúncios de jornal, painéis, monitores digitais para as estações de trem e metrô, além de banners para internet. De acordo com a atualização das 9h46 do Vacinômetro do estado, o Rio já aplicou 22.741.230 doses de vacina contra a covid-19, sendo 12.702.145 primeiras doses; 359.606 doses únicas; 8.644.684 segundas doses e 1.034.795 doses de reforço.

"Tomar a segunda dose é fundamental para evoluirmos no combate ao coronavírus. Muitas pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose ainda não retornaram aos postos. Essas e todas as outras com o esquema vacinal completo garantirão que o nosso estado permaneça em bandeira verde, de baixo risco de transmissão do vírus, o que nos permitirá trazer maior flexibilização ao estágio em que estamos neste momento", afirmou o governador Cláudio Castro.