A queda aconteceu na Rua Professor Valadares, no GrajaúDivulgação/Comlurb

Publicado 02/11/2021 11:38

Rio - A queda de uma árvore de grande porte nesta terça-feira (2) causou a interdição parcial da pista da Rua Professor Valadares, no bairro do Grajaú, na Zona Norte do Rio. Parte do tronco caiu sobre um carro estacionado. O acidente não teve vítimas.

Equipes da Comlurb trabalham no local desde as primeiras horas da manhã para retirar a árvore do local e desobstruir a pista. A Guarda Municipal também foi acionada e atua em apoio a Comlurb.

De acordo com o Centro de Operações do Rio, apesar do acidente, o trânsito segue normal e sem retenções na região.