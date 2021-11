Comando de Polícia Ambiental estourou uma oficina ilegal de armas que funcionava em Itaguaí - Divulgação

Comando de Polícia Ambiental estourou uma oficina ilegal de armas que funcionava em ItaguaíDivulgação

Publicado 02/11/2021 08:02 | Atualizado 02/11/2021 12:34



fotogaleria Rio - Policiais militares do Comando de Policiamento Ambiental (CPAm) localizaram nesta segunda-feira uma oficina ilegal de armas de caça que funcionava às margens da Rodovia Rio-Santos, no município de Itaguaí, na Região Metropolitana do Rio. De acordo com a corporação, 50 armas, uma motosserra e 12 pássaros silvestres foram apreendidas. Um homem foi detido.

Na oficina, situada no bairro Brisamar, também foram encontrados 108 munições de diversos calibres e 130 peças de armamento de fogo, maquinário para fabricação de peças, três lunetas, além de carregadores, espoletas, pólvora e quatro pés de cannabis sativa (28 gramas). Das 50 armas apreendidas, 48 são armas de fogo e duas são de ar comprimido.

Para o secretário de Estado de Polícia Militar, coronel Luiz Henrique Pires, essa ação demonstra a importância da Comando de Policiamento Ambiental.

"Os policiais das unidades do CPAm têm combatido também invasões de áreas de proteção ambiental e extração de recursos naturais como areia e saibro utilizados em construções clandestinas. As investigações da Polícia Civil vão apontar se essa oficina trabalhava somente para caçadores ilegais ou se prestava serviço também para facções de milícia e do tráfico de drogas".

Todo o material apreendido foi encaminhado para a 52ª DP (Itaguaí). Os pássaros foram encaminhados para o Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), do IBAMA, localizado na mesma região.