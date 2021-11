Lívia Werly - Reprodução Facebook

Publicado 02/11/2021 10:10

Rio - Um homem suspeito de matar a ex-companheira no município de São Fidélis, no Norte Fluminense, foi preso nesta segunda-feira. De acordo com informações da Polícia Militar, agentes do 8ºBPM (Campos dos Goytacazes) encontraram o corpo de Lívia Werly, de 36 anos, nas marges da RJ-234, no bairro Penedo, com ferimentos na cabeça que podem ter sido provocados por uma pedrada.

Segundo a corporação, PMs foram informados de que havia uma pessoa morta na rodovia. Os militares acionaram uma equipe do Corpo de Bombeiros, que constatou o óbito da vítima. Ao lado de Lívia, foram encontradas uma bolsa com uma carteira, uma máquina de cartões, um telefone celular, uma chave de automóvel, cartões de banco, valores em espécie e cheques, além de outros pertences.

O autor do crime, que não teve a identidade revelada, foi localizado na Avenida Zulamith Bittencourt, no Centro de Itaperuna, e conduzido à 143ªDP (Itaperuna), onde o acusado foi preso.

Segundo a polícia, o suspeito e Lívia estavam separados há pouco tempo e ele não aceitava o fim do relacionamento. Na delegacia, o homem disse que a encontrou numa festa no domingo, em São Fidélis. Ela estava acompanhada de três amigos, quando o ex-companheiro chegou e disse que iria ficar com ela durante o evento.

A principal linha de investigação da 143ªDP é de que o o crime tenha acontecido após essa aproximação do suspeito com a vítima. Ainda de acordo com a polícia, familiares da mulher já prestaram depoimento e afirmaram que o relacionamento dos dois sempre foi muito conturbado.



Lívia trabalhava como cabeleireira e deixou um casal de filhos adolescentes.

A Polícia Civil disse que o homem foi autuado em flagrante e vai responder pelo crime de feminicídio e ocultação de cadáver. Ele será transferido para um presídio em Campos.