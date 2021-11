Dom Orani Tempesta homenageia médicos e enfermeiros no Dia de Finados: 'Foram anjos da guarda' - Reprodução O DIA

Publicado 02/11/2021 13:30 | Atualizado 02/11/2021 17:11

Rio - O cardeal-arcebispo do Rio, Dom Orani Tempesta participou nesta terça-feira da inauguração do monumento "Mãos do Universo", que representa as três grandiosas mãos, a medicina, a ciência e a fé, no Cemitério Jardim da Saudade de Sulacap, na Zona Oeste. Ele homenageou dez médicos e enfermeiros do SUS.

"Neste momento já olhamos para a luz no fim do túnel com o avanço da imunização e sonhamos com tempos diferentes. Agradecemos a todos enfermeiros, médicos que foram anjos da guarda das pessoas internadas com covid, fazendo o papel dos familiares que não podiam chegar até eles. Esses profissionais se dedicaram, cansaram, muitos ficaram doentes. Agradecemos toda a dedicação de vocês, profissionais da saúde", disse Dom Orani Tempesta.

A médica pneumologista e pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) Margareth Dalcolmo, também foi homenageada, mas não esteve presente devido à perda de um ente querido.





"Rezamos pelos falecidos porque cremos que eles estão vivos na vida eterna. Esta data nos faz pensar que um dia vamos passar pela morte e que temos que aproveitar a vida para fazer o bem. Neste ano, de maneira muito especial, nós queremos fazer esse momento um dia daqueles que perderam seus entes querido e não puderam velar por eles, nem sequer conseguiu despedir-se por causa da pandemia. Que cada um sinta a mão de Deus segurando a sua vida e que em meio a tantas dores tenham esperança e confiança".



O cardeal Dom Orani Tempesta também celebrou uma missa às 11h e relembrou as vítimas da covid-19. Ele deixou uma mensagem de esperança a quem perdeu um ente querido."Rezamos pelos falecidos porque cremos que eles estão vivos na vida eterna. Esta data nos faz pensar que um dia vamos passar pela morte e que temos que aproveitar a vida para fazer o bem. Neste ano, de maneira muito especial, nós queremos fazer esse momento um dia daqueles que perderam seus entes querido e não puderam velar por eles, nem sequer conseguiu despedir-se por causa da pandemia. Que cada um sinta a mão de Deus segurando a sua vida e que em meio a tantas dores tenham esperança e confiança".

Missas e flores



Durante todo o dia, o cardeal Dom Orani Tempesta, cardeal-arcebispo do Rio de Janeiro, celebrou missas em homenagem aos mortos pela cidade. Às 8h, a celebração foi no Cemitério e Crematório da Penitência, no Caju. Às 11h o arcebispo realizou missa no Jardim da Saudade, em Sulacap.

Às 14h ele estará presente na inauguração da nova ala do Cemitério Vertical Memorial do Rio, em Cordovil. No Cemitério de Santa Cruz, às 16h, haverá missa e deposição de flores na Quadra dos Indigentes.

A concessionária Rio Pax informou que não haverá programação especial para o Dia de Finados no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na Zona Sul do Rio. O horário de funcionamento do cemitério é das 8h às 17h.