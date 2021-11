Jovens da Tropa Troia t - reprodução

Jovens da Tropa Troia treprodução

Publicado 03/11/2021 09:29 | Atualizado 03/11/2021 10:42

Rio - Nas redes sociais, Boca Rica mostra sua rotina aos seus quase 20 mil seguidores. Sua foto de perfil é um zoom de seu sorriso, cravejado de dentes dourados. Mas, nem tudo que reluz é ouro. O usuário é um traficante sanguinário, integrante dos grupos autointitulados 'Troias' do Comando Vermelho: jovens treinados somente para invasões, assassinatos e segurança dos chefões da facção.

"As equipes Troias não traficam. Elas são treinadas, têm salários altos e só participam de guerras. Além disso, fazem a escolta no deslocamento dos chefes", aponta investigação do Grupo de Investigação Criminal da 54ªDP (Belford Roxo) unidade que, na última quinta-feira prendeu um integrante do grupo, após uma troca de tiros.

fotogaleria

Após receber um Disque-Denúncia dando conta de que traficantes estavam se deslocando em dois carros, sob coordenação do delegado José Omena, titular da delegacia, e com apoio de policiais militares, uma equipe passou a fazer rondas procurando os veículos. Próximo ao morro Castelar houve a interceptação e troca de tiros.

"Assim que a viatura deu ordem de parada, eles passaram a atirar. Um dos tiros pegou minha mão, que estava no volante. Mesmo assim, apoiei meu fuzil e revidei os tiros", contou o policial Hélber Sacramento, do GIC. O agente perdeu um dedo e passa bem.

Cessado os tiros, os policiais descobriram que uma equipe Troia realizava a escolta de Felipe Rodrigues da Silva, o Lalá, então chefe da Palmeirinha. O criminoso foi morto na ação. Os agentes confirmaram que os traficantes estavam se deslocando para a Penha, QG da facção.

Lalá, inclusive, tinha dois dentes de ouro. Os investigadores notaram que criminosos ligados ao traficante Edgar Alves Andrade, o Doca, passaram a usar esses artefatos dentários. "É uma forma de se diferenciar, dizer que é ligado ao chefe, ao Urso como eles chamam", disse um agente.

Urso não é somente um apelido para Doca, e sim uma referência ao seu perfil sanguinário. Doca tem como rivais traficantes do Terceiro Comando Puro, cujo líder é o criminoso Peixão. Peixe é o alimento natural do Urso, por isso, o apelido.

Doca, traficante de 52 anos, tem uma vasta ficha criminal por assassinatos e torturas. Foi ele quem teria dado a autorização para matar os meninos desaparecidos em Belford Roxo, em dezembro, segundo a Polícia Civil. Informações dão conta de que ele não sabia a idade das vítimas.

Vida curta e romantizada

Na ação que terminou com um policial amputado e Lalá morto, o traficante Roberty Reais, o Loirinho, foi baleado com um tiro de raspão na cabeça e preso.

Loirinho faz parte da equipe de Boca Rica, a Troia 2,e aparece em inúmeras fotos ao seu lado. Entre as fotografias postadas se destacam a vida cheia de armas, bebidas caras e ameaças a rivais. A vida bandida é romantizada: "Soldados guerrilheiros do CV não morrem, viram lenda", postou ontem, Boca Rica, da Penha. A publicação foi compartilhada por seus seguidores. No seu perfil, são inúmeras as homenagens a traficantes, jovens, mortos em invasões.

As equipes que não traficam tem treinamento diferenciado: há a informação de que especialistas em confrontos, com táticas militares, façam esse treino, em um campo na Penha. Eles são treinados para cuidar de armamento, condicionamento físico e táticas de patrulhamento.

Boca Rica e Lorinho aparecem em fotos em diferentes favelas do CV -- da Baixada à Zona Oeste. Em uma delas, inclusive, 'patrulham' de barco o que parece ser o Complexo da Maré. Em outra postagem, mostram uma invasão em favela de milícia, em Jacarepaguá.

PM atacado com machadada na cabeça: oportunidade

Após a morte de Lalá, Doca determinou que Richard Ribeiro do Nascimento, o Richão, assumisse o controle da Palmeirinha. Richão é integrante de uma dessas equipes de invasões e tem perfil cruel.



Ele é investigado por, no dia 24 de setembro, ter raptado um policial militar que estava em um bar, próximo ao Castelar, em seu horário de folga. O agente estava sentado quando levou uma machadada na cabeça. Arrastado para dentro do Castelar, foi baleado duas vezes, mas conseguiu fugir. Ele teve a arma e moto levadas por Richão e seu bando, que teriam feito a ação somente porque viram uma oportunidade. Além disso, possui um mandado de prisão pelo assassinato de um miliciano. Adepto das redes sociais, ele tem chorado a morte de Lalá no confronto da semana passada.