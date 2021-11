Rio,04/09/2021-TIJUCA,Centro Policlinica Jose Paranhos Fontenelle, dia de vacinacao contra a Covid-19,movimentao no posto de saude em Olaria, na foto, Barbara Moura.Foto: Cleber Mendes/Agência O Dia - Cléber Mendes

03/11/2021

Rio - A Prefeitura do Rio retoma nesta quarta-feira (03) a vacinação da população. Devido ao feriado estendido do Dia de Finados (2), a imunização foi interrompida. Tanto idosos de 64 anos ou mais que esperam a terceira dose quanto adolescentes com 12 anos ou mais sem a primeira aplicação poderão comparecer aos postos para receber o imunizante.

De acordo com o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação de idosos deve continuar até o dia 13 de novembro, quando o município alcançará a população dos 61 anos ou mais. Profissionais da saúde que receberam a segunda dose em maio e junho deste ano também receberão o reforço vacinal no município até o dia 30 deste mês.

Entre quinta (4) e sábado (6), o Rio prevê imunização com a terceira dose para pessoas a partir de 63 anos. Idosos de 60 anos ou mais que receberam a segunda dose até 31 de março deste ano na cidade do Rio poderão receber a dose de reforço a qualquer momento. Apesar da possiblidade, o calendário por idade da 3ª aplicação segue em vigor.

Campanha pela segunda dose da vacina no estado

Devido a aproximadamente 350 mil pessoas que ainda não retornaram aos postos para completar o esquema vacinal, o Estado do Rio lançou a campanha "Tome a Medida Certa. Tome a Segunda Dose" nesta última segunda-feira (1), para mobilizar a população a completar o ciclo de vacinação. Além de propagandas para TV, haverá spot de rádio, anúncios de jornal, painéis, monitores digitais para as estações de trem e metrô, além de banners para internet para incentivar a imunização com a segunda dose.

"Tomar a segunda dose é fundamental para evoluirmos no combate ao coronavírus. Muitas pessoas que já poderiam ter tomado a segunda dose ainda não retornaram aos postos. Essas e todas as outras com o esquema vacinal completo garantirão que o nosso estado permaneça em bandeira verde, de baixo risco de transmissão do vírus, o que nos permitirá trazer maior flexibilização ao estágio em que estamos neste momento", afirmou o governador Cláudio Castro (PL).

Na última sexta-feira (29), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou, através do Mapa de Risco, que pela primeira vez desde sua primeira edição a região Metropolitana apresentou risco muito baixo. Na média geral do estado, o número de internações por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) caiu 45%; e de óbitos 52%.

Flexibilização das máscaras

No último dia 28, o estado do Rio autorizou municípios que estejam com baixo risco de transmissão da doença, baixa taxa de ocupação em hospitais e cobertura vacinal superior a 65% da população em geral ou 75% da população vacinável (12 anos ou mais) a flexibilizarem o uso da máscara em ambientes abertos e sem aglomeração. Foi o primeiro estado a tomar a medida devido aos resultados apurados no Mapa de Risco, índice elaborado pela Secretaria Estadual de Saúde, com base no monitoramento dos casos de Covid-19 tratados na rede pública fluminense.

Com os resultados, os municípios deverão estar com risco de transmissão da doença muito baixo (verde), baixo (amarelo) ou moderado (laranja) para poderem flexibilizar o uso das máscaras quando 65% de toda a sua população ou 75% do público-alvo estiverem imunizados com as duas doses da vacina contra a Covid-19 ou com a dose única.