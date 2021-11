Acidente entre dois caminhões e cinco carros na Ponte Rio-Niterói causou imenso congestionamento nos acessos - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Acidente entre dois caminhões e cinco carros na Ponte Rio-Niterói causou imenso congestionamento nos acessosMARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 05/11/2021 07:00 | Atualizado 05/11/2021 10:05

Rio - Um grave acidente entre dois caminhões deixa o trânsito caótico na Ponte Rio-Niterói, na manhã desta sexta-feira (5). Um veículo de cargas que transportava galões de água bateu na traseira de outro, de plantas, por volta das 6h30. Na batida, o profissional do caminhão de galões e seu auxiliar ficaram presos às ferragens. Paramédicos conseguiram retirá-los e um helicóptero do Corpo de Bombeiros fez o transporte para o hospital. A Ponte ficou fechada por cerca de 20 minutos para a realização do resgate, mas já foi liberada nos dois sentidos.

O motorista passou pelo menos 30 minutos preso na cabine do caminhão, e outros 50 minutos dentro da ambulância, em processo de estabilização, antes de ser resgatado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. O auxiliar também ficou preso entre os dois veículos por quase uma hora e foi resgatado de helicóptero, única alternativa possível diante do congestionamento da vida. Eles foram levados em estado considerado grave.

Cinco carros de passeio foram atingidos no engavetamento. O acidente causou um imenso congestionamento na Ponte e o tempo de travessia, que costuma ser de 13 minutos, está em 90 minutos, ou 1h30, segundo a Ecoponte. O acidente ocupou duas faixas.



Caminhões não deveriam trafegar pela Ponte Rio-Niterói no horário da manhã. De acordo com a Ecoponte, veículos com dois eixos são proibidos de passar no sentido Rio das 4h às 10h, em dias úteis.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que "caminhões que passam em horário proibido são autuados pelas imagens da câmeras de vídeo monitoramento". "Quando acessam a Ponte (sentido Niterói), não há como retornar. No sentido Rio tem um retorno operacional logo após o pedágio, mas no sentido oposto não há retorno". A PRF disse realizar quase mil autuações por ano na via, que o monitoramento é feito 24 horas por dia, e que tomará as "medidas cabíveis no caso".