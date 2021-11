Nas três primeiras etapas, que contemplaram a região do Centro, Zona Norte e parte da Zona Oeste, foram vacinados mais de 284 mil cães e gatos - Divulgação

Publicado 05/11/2021 10:02 | Atualizado 05/11/2021 11:11

Rio - Uma nova etapa da campanha de vacinação antirrábica de cães e gatos acontece na Zona Oeste do Rio este sábado (6). A ação é promovida pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro (SMS), por meio do Instituto Municipal de Vigilância Sanitária, Vigilância de Zoonoses e de Inspeção Agropecuária (Ivisa). Mais de 150 postos de vacinação atenderão o público em Bangu, Campo Grande, Cosmos, Deodoro, Inhoaíba, Magalhães Bastos, Padre Miguel, Realengo, Santíssimo, Senador Camará, Sulacap, Senador Vasconcelos e Vila Kennedy.

Ocorrendo sempre a cada dois sábados, a campanha de vacinação antirrábica está escalonada por bairros, divididos em cinco grupos, além da ilha de Paquetá. Neste quarto dia, os postos funcionarão das 9h às 17h e a lista completa já está disponível no link bit.ly/AntirrabicaRio . Nas três primeiras etapas, que contemplaram a região do Centro, Zona Norte e parte da Zona Oeste, foram vacinados mais de 284 mil cães e gatos.“Nossa campanha tem sido um sucesso até aqui e temos a mesma expectativa para bairros dessa próxima etapa, que são tão populosos, para ampliar a cobertura vacinal no Rio. O objetivo é garantir saúde para os cães, gatos e as famílias. A vacina é a forma mais eficaz e segura de prevenir a raiva, uma doença sem cura e letal”, destaca o presidente do Ivisa, Rodrigo Prado.Poderão ser imunizados cães e gatos a partir de três meses de idade, além daqueles que expiraram o ciclo de doze meses da última dose. De acordo com a Ivisa, a vacina antirrábica deve ser administrada anualmente e é a principal forma de prevenção e controle da raiva, uma doença sem cura, que não é notificada em cães e gatos no Município do Rio desde 1995 (26 anos) e, em humanos, desde 1986 (35 anos).Além da campanha anual promovida pelo órgão, a vacinação antirrábica está disponível ao longo de todo ano no CCZ, em Santa Cruz, e no Centro de Medicina Veterinária Jorge Vaitsman, na Mangueira, para garantir o cumprimento da recomendação da aplicação de uma dose de vacina a cada doze meses para cães e gatos domésticos.