Comerciante João do Lanche é assassinado dentro de estabelecimento em Cordovil - Divulgação

Comerciante João do Lanche é assassinado dentro de estabelecimento em CordovilDivulgação

Publicado 05/11/2021 08:54 | Atualizado 05/11/2021 11:23

Rio - Morto na noite da última quarta-feira (3) por traficantes do Morro do Quitungo, na Zona Norte do Rio, o comerciante João Batista, de 53 anos, temia a violência na cidade e sonhava em retornar para o Nordeste. A revelação foi feita nesta quinta-feira (4) por parentes e amigos que estiveram no sepultamento da vítima.

fotogaleria

A Delegacia de Homicídios da Capital segue investigando o caso. Agentes da especializada estão em diligência e procuram por imagens que possam ter registrado o autor dos disparos. A polícia apura se a motivação do crime foi porque o comerciante teria negado fornecer lanches de graça para homens do tráfico.

João do Lanche, como era conhecido na região de Cordovil, era cearense e veio para o Rio ainda com 18 anos para procurar emprego.

Familiares contaram que ele começou a trabalhar com lanches há cerca de 20 anos. João tinha um pequeno comércio na região conhecida como Campo Dourado, também em Cordovil. Depois de alguns anos, vendeu o espaço e comprou o galpão onde funciona a atual lanchonete.

"Era uma pessoa muito boa, se visse uma criança descalça na rua, comprava calçado e dava. Trabalhador, de casa para o trabalho, do trabalho para a casa", disse a viúva Vera Lúcia, de 52 anos, em entrevista à TV Globo.

O comerciante empregava 17 funcionários em sua lanchonete. Em uma conversa ou outra com colegas de trabalho, João do Lanche revelava o sonho de retornar para o Ceará, sua terra natal.

"É muito triste você ter seu sonho interrompido dessa forma. Ele não merecia perder a vida desse jeito. Era um ser humano incrível, um pai de família sensacional", desabafou um amigo do comerciante.

O caso

Testemunhas revelaram à Polícia Civil que um homem que escondia o rosto entrou na lanchonete e atirou contra o comerciante.

O local estava cheio e o homem conseguiu fugir após o crime. João do Lanche não resistiu e morreu ainda no local do crime.

O enterro do comerciante foi nesta quinta no Cemitério do Caju, Zona Portuária do Rio.