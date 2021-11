Em função da partida, a concessionária vai ampliar a oferta de trens aos clientes durante a chegada ao estádio e dispersão do público - Divulgação/MetrôRio

Publicado 05/11/2021 09:55

Rio - O MetrôRio funcionará em esquema especial durante o jogo entre Flamengo e Atlético Goianiense, que acontece nesta sexta-feira (05), a partir das 21h30, no estádio do Maracanã. A partida é válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro na temporada de 2021.

Em função do campeonato, a concessionária irá ampliar a oferta de trens, conforme aumento de clientes no sistema durante a chegada ao estádio e dispersão do público após o jogo. Haverá ainda reforço do efetivo de segurança e de operadores de estação em todo o período, principalmente nas estações próximas ao estádio.

Para que ocorra a dispersão do público, diante das medidas da pandemia, o MetrôRio também vai estender o horário de embarque de passageiros nas estações Maracanã e São Cristóvão por 45 minutos após o término da partida.

As demais estações do sistema funcionarão normalmente, das 5h à meia-noite. Porém, depois de meia-noite, as estações ficarão abertas apenas para desembarque e dispersão do público. A transferência entre as linhas 1 e 2 será feita nas estações do trecho compartilhado (entre Botafogo e Central). As linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental – Gávea e Botafogo – Gávea) vão operar normalmente até as 23h30.

Estações indicadas

Os acessos do estádio do Maracanã serão abertos três horas antes do jogo. Por isso, o MetrôRio recomenda que os torcedores se programem e antecipem a chegada ao local. É importante ainda verificar qual é a estação mais próxima de cada setor do estádio.

Quem tem ingressos para acesso nos portões A, B e C (Oeste e Sul) deve desembarcar na estação Maracanã (Linha 2). Já para quem tem bilhetes para o portão D, E e F (Leste e Norte), o MetrôRio indica que o desembarque seja feito na estação São Cristóvão (Linha 2).

Cartão Giro e pagamento por aproximação

A concessionária recomenda ainda que os clientes comprem e recarreguem seus cartões de passagem Giro, unitário do MetrôRio ou o RioCard com antecedência, priorizando também comprar a volta antecipada, facilitando a entrada no sistema. Os passageiros podem ainda inserir créditos no Giro pelo site giro.metrorio.com.br/ ou no aplicativo.

Os clientes também podem usar seus cartões Visa e Elo em carteiras digitais como Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay, além do Pic Pay, para pagamento da tarifa por aproximação.

Medidas preventivas adotadas pelo MetrôRio

O MetrôRio garante que continua adotando medidas de prevenção ao coronavírus, como a obrigatoriedade do uso de máscaras, que é informada por meio de avisos sonoros, publicações nas redes sociais, mensagens de áudio e vinhetas de vídeo no interior dos trens e placas informativas nos acessos às estações.

Todas as estações do sistema contam ainda com dispensadores de álcool gel instalados nos locais de uso comum, incluindo as plataformas, para utilização dos clientes. A concessionária também vem fazendo a sanitização dos trens e estações regularmente.