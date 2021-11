Acidente entre dois caminhões e cinco carros na Ponte Rio-Niterói causou imenso congestionamento nos acessos - MARCOS PORTO/AGÊNCIA O DIA

Publicado 05/11/2021 09:27 | Atualizado 05/11/2021 10:36

Rio - O tempo de travessia na Ponte Rio-Niterói está duas vezes maior do que a média nesta sexta-feira (5), por conta de um grave engavetamento entre dois caminhões e cinco carros , por volta das 6h30, no sentido Rio. Motoristas levam cerca de 30 minutos para percorrer todo o trecho até a capital. A média em dias comuns é de 13 minutos. Mais cedo, a travessia chegou a levar 1h30. Os veículos envolvidos já foram retirados.

O acidente causou reflexos no sentido oposto da Ponte - o tempo de travessia para Niterói está em 19 minutos - e também nas vias de acesso. A Avenida do Contorno, a Alameda São Boaventura e a Avenida Jansen de Mello, em Niterói, apresentam mais de 5 km de engarrafamento.

10:22 - 30 minutos - Sentido Rio com lentidão dos acessos até a Grande Reta — Ecoponte (@_ecoponte) November 5, 2021

No Rio, a Avenida Brasil tem congestionamento desde o Trevo das Missões, em Cordovil, até a entrada da Ponte. Há lentidão ainda na altura da Penha. O trânsito também está carregado na Avenida Francisco Bicalho, no Centro.

AV. BRASIL | SENTIDO CENTRO: congestionamento desde o Trevo das Missões até o acesso à Ponte Rio-Niterói. #viasexpressas pic.twitter.com/TfHF4Okvvf — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) November 5, 2021

Motorista e auxiliar ficam presos às ferragens; caminhões são proibidos de passar no horário

Um veículo de cargas que transportava galões de água bateu na traseira de outro, de plantas, por volta das 6h30. Na batida, o profissional do caminhão de galões e seu auxiliar ficaram presos às ferragens. Paramédicos conseguiram retirá-los e um helicóptero do Corpo de Bombeiros fez o transporte para o hospital. A Ponte ficou fechada por cerca de 20 minutos para a realização do resgate.

Duas pessoas ficaram presas às ferragens após uma batida entre dois caminhões na Ponte Rio-Niterói. A via chegou a ser completamente fechada para o resgate no helicóptero dos bombeiros. Outros cinco carros também foram atingidos no engavetamento. #ODia



Crédito: Whatsapp O Dia pic.twitter.com/9FCg3netnN — Jornal O Dia (@jornalodia) November 5, 2021

O motorista passou pelo menos 30 minutos preso na cabine do caminhão, e outros 50 minutos dentro da ambulância, em processo de estabilização, antes de ser resgatado para o Hospital Estadual Alberto Torres, no Colubandê, em São Gonçalo. O auxiliar também ficou preso entre os dois veículos por quase uma hora e foi resgatado de helicóptero, única alternativa possível diante do congestionamento da vida. Eles foram levados em estado considerado grave.

Cinco carros de passeio também foram atingidos no engavetamento. Eles foram retirados do local cerca de duas horas após o acidente.

Caminhões não deveriam trafegar pela Ponte Rio-Niterói no horário da manhã. De acordo com a Ecoponte, veículos com dois eixos são proibidos de passar no sentido Rio das 4h às 10h, em dias úteis.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informou que "caminhões que passam em horário proibido são autuados pelas imagens da câmeras de vídeo monitoramento", e que busca as imagens para "tomar as medidas cabíveis no caso". A PRF afirmou ainda que realiza quase mil autuações por ano na via, e que o monitoramento é feito 24 horas por dia.