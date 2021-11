Na próxima semana, a prefeitura vai instalar novos equipamentos e brinquedos no local - Divulgação/Prefeitura do Rio

Publicado 05/11/2021 12:17

Rio - A Prefeitura do Rio demoliu cinco estruturas construídas irregularmente numa área de convivência de moradores do Bairro Maravilha Ana Gonzaga, na Avenida do Comércio, com a esquina da Rua da Benção, em Inhoaíba, na Zona Oeste.