Taxista é preso por tráfico de drogas por atuar com entrega de entorpecentesReprodução

Publicado 05/11/2021 11:49 | Atualizado 05/11/2021 12:36

Rio - Equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) prenderam na noite desta quinta-feira (4) um taxista acusado de tráfico de drogas. Investigações apontam que o homem é responsável por um esquema de serviço de entrega de entorpecentes na região da Grande Tijuca, na Zona Norte do Rio.

Gabriel Villa L. de Carvalho foi preso no Grajaú, quando se deslocava para realizar a entrega de uma carga de skunk. Ele revelou que também trabalhava com entregas de haxixe, LSD e MDMA.

Para a polícia, o taxista confessou que possuía drogas guardadas em sua casa, também na região da Grande Tijuca. No imóvel, os agentes apreenderam cerca de R$ 100 mil em entorpecentes.



O taxista é estudante do curso de Direito e confessou que alugava sua residência para guardar as drogas em troca de valores financeiros.



Além de prender em flagrante o taxista, a polícia segue com as investigações para identificar outros integrantes do grupo.