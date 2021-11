Mestre Monarco precisou ser internado para uma cirurgia no intestino - Divulgação/Ana Branco

Mestre Monarco precisou ser internado para uma cirurgia no intestinoDivulgação/Ana Branco

Publicado 05/11/2021 11:49 | Atualizado 05/11/2021 12:02

Rio - O presidente de honra da Portela, Monarco está internado no Hospital Federal Cardoso Fontes há 15 dias. O baluarte precisou passar por uma cirurgia no intestino na semana passada. Hildemar Diniz, de 88 anos, nome de batismo do mestre, precisou usar sonda durante a internação. Familiares informam que o cantor e compositor está bem.

Hildemar foi criado em Oswaldo Cruz, onde frequentava as rodas de samba desde pequeno, conhecendo os bambas da Portela, como Paulo da Portela. Recebeu o apelido de "Monarco" aos seis anos. Aos 11 anos, já compunha seus primeiros sambas para blocos do subúrbio, segundo o dicionário Cravo Albin.

Em 1950, o cantor e compositor entrou para a Ala de Compositores da Portela, onde também atuou como diretor de harmonia da escola, da qual é presidente de honra.