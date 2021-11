Prefeitura monitorou nove partidas de futebol com público - Paula Reis/Flamengo

Publicado 05/11/2021 12:40 | Atualizado 05/11/2021 13:48

Rio - Vinte e quatro eventos-teste autorizados pelo Instituto Municipal de Vigilância Sanitária (Ivisa) do Rio de Janeiro já completaram o prazo de 14 dias posteriores de monitoramento do público presente. Para acessar cada um deles, o público precisou estar comprovadamente testado e vacinado. Todos os eventos-teste apresentaram taxa de incidência menor do que o município do Rio no momento da sua realização.

No total, foram 62,2 mil pessoas que participaram de nove partidas de futebol e quinze shows e festas. Dentre os frequentadores desses eventos-teste, apenas 32 positivaram para covid-19.

Nesta sexta-feira, a cidade do Rio apresenta, pela segunda semana seguida, o mapa de risco para transmissão da covid-19 por inteiro na classificação verde. Todas as 33 regiões administrativas do município estão no estágio de atenção de risco baixo no indicador que considera as internações e óbitos.





Vacinação



Nesta sexta-feira (5) e no sábado (6), podem receber a primeira dose (D1) da vacina contra covid todos os cariocas com 12 anos ou mais; e a segunda (D2) quem tem a data agendada. Já a dose de reforço (DR) estará disponível para idosos com 63 anos ou mais; além de pessoas com alto grau de imunossupressão com 12 anos ou mais; e profissionais da saúde que tomaram a D2 em maio. Nesta quinta-feira (4), a SMS anunciou a antecipação da D2 de Pfizer para adultos a partir de 20 anos: o intervalo, antes de 12 semanas, foi reduzido para apenas três.



Até quinta-feira (4), 5.764.902 pessoas haviam tomado a D1 das vacinas contra a covid-19. Com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única), já são 4.606.878 pessoas, o que representa uma cobertura de 68,3% da população total e de 87,2% da população adulta (a partir de 18 anos). A DR em idosos e pessoas com alto grau de imunossupressão soma 799.846 aplicações até agora.



