Polícia Civil, Ministério Público e Secretaria de Fazenda realizam 'Operação Finito', contra grupo suspeito de sonegar mais de R$ 200 milhões no segmento atacadista de alimentos - DIVULGAÇÃO

Polícia Civil, Ministério Público e Secretaria de Fazenda realizam 'Operação Finito', contra grupo suspeito de sonegar mais de R$ 200 milhões no segmento atacadista de alimentosDIVULGAÇÃO

Publicado 05/11/2021 07:45 | Atualizado 05/11/2021 10:49

Rio - A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio (MPRJ), em parceria com a Secretaria de Fazenda do estado, deflagraram nesta sexta-feira (5) a operação 'Finito', contra um grupo suspeito de ter sonegado mais de R$ 200 milhões. Segundo as investigações, a suposta quadrilha atua no segmento atacadista de alimentos. Agentes cumprem mandados de busca e apreensão nas residências dos alvos, além de estabelecimentos comerciais, como supermercados, e escritórios.

As investigações apontam que o grupo realizava a fraude a partir de operações simuladas de compra e venda de mercadorias. Assim, acumulavam "expressivo volume de crédito" de ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços), e sonegavam os valores do imposto a serem recolhidos pelo governo estadual. A Secretaria de Fazenda do estado (Sefaz) aponta que essa fraude já gerou mais de R$ 200 milhões

A operação é realizada em parceria entre a Polícia Civil, por meio da Delegacia Especializada de Crimes Contra a Fazenda (Delfaz), o Ministério Público (MPRJ), por meio do Grupo de Atuação Especializado no Combate à Sonegação Fiscal (GAESF) e auditores-ficais da Secretaria de Fazenda.