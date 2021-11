Caso foi registrado na 78ª DP (Fonseca) - Reprodução/ Google Street View

Publicado 05/11/2021 08:34 | Atualizado 05/11/2021 11:43

Rio - Uma advogada foi despejada de casa no Fonseca, em Niterói, na última quarta-feira (3). Ester D'Arc foi alertada por um vizinho de que seu imóvel havia sido arrombado. Quando chegou ao endereço, que também usa como escritório, seus pertences estavam sendo colocados em um caminhão de mudança.

Os criminosos trocaram até a fechadura da casa e Ester não conseguiu entrar em casa. De acordo com um vizinho, as determinações partiram de criminosos ligados ao tráfico de drogas.

A advogada acionou a Polícia Militar e registrou ocorrência na 78ª DP (Fonseca).

A OAB- RJ divulgou nota para manifestar "revolta e grande preocupação" com o caso. A ordem comunicou o fato ao Governo do Estado e prestou auxílio à advogada na delegacia.

O presidente da OAB-RJ, Luciano Bandeira, disse que arbitrariedades deste tipo são inadmissíveis em um Estado democrático de Direito. "A Seccional entrou em contato com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, a fim de garantir a proteção da advogada e pedir providências imediatas sobre o caso", afirmou.