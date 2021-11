Operação policial no Complexo do Salgueiro - Reginaldo Pimenta

Operação policial no Complexo do SalgueiroReginaldo Pimenta

Publicado 08/11/2021 16:50 | Atualizado 08/11/2021 16:58

Rio - O Estado do Rio concluiu, nesta segunda-feira, a licitação para a compra de câmeras que serão usadas em uniformes de policiais e agentes de segurança. A medida foi publicada pelo governador Cláudio Castro no Diário Oficial do Estado. A instalação das câmeras foi estabelecida por decreto, em 19 de março deste ano, e faz parte do projeto de transparência do Governo do Estado.

O pregão eletrônico para a compra dos equipamentos foi realizado no dia 21 de setembro, conseguindo alcançar um preço 70% mais baixo do que a média estimada inicialmente na fase de pesquisa de preços. A melhor proposta foi de R$296/mês por unidade. O Estado prevê a contratação de solução tecnológica para 21.571 câmeras.

Na primeira fase de funcionamento, serão contempladas as secretarias de Polícia Militar, Polícia Civil, Governo (Segurança Presente e Lei Seca), Casa Civil (Operação Foco) e Fazenda (fiscais), além do Detran, Inea e Detro. Na segunda fase, será a vez do Procon, Instituto de Pesos e Medidas e Departamento de Recursos Minerais.

A instalação de câmeras portáteis nos uniformes dos agentes civis e militares dos órgãos de segurança pública, fiscalização e defesa civil foi estabelecida por decreto do governador Cláudio Castro e faz parte do projeto de transparência do governo do estado. Além de proteger os servidores em casos de falsas acusações, o uso do equipamento vai aumentar a transparência e a fiscalização das ações policiais. As imagens geradas em função de ocorrências poderão ficar armazenadas por até um ano.

Agora, a empresa ganhadora do pregão, a L8 Group, terá 90 dias para disponibilizar as câmeras.

As câmeras operacionais portáteis são uma solução completa de videomonitoramento, englobando câmeras, acessórios de fixação, equipamentos de carregamento elétrico e descarregamento de vídeos e links de dados para transmissão das imagens. Também estão incluídos computadores e telas para o monitoramento remoto dos agentes, rede de dados para acompanhamento das imagens em tempo real e software de gestão das imagens, tudo com suporte, treinamento e garantia.