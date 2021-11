Linha férrea da Supervia - Divulgação/Agetransp/Arquivo

Publicado 10/11/2021 13:06 | Atualizado 10/11/2021 13:31

Rio - A operação de trens da Supervia na extensão Paracambi do Ramal Japeri foi suspensa, no início da tarde desta quarta-feira, em função de uma manutenção de emergência. O conserto começou pouco antes das 12h e já se estende por mais de uma hora.



De acordo com o registro da Supervia, a manutenção não tem previsão para ser concluída. "Os clientes estão sendo informados através canais de comunicação da SuperVia", explicou a concessionária.

A Agência Reguladora de Transportes Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Agetransp), disse que apura as circunstâncias da paralização dos trens na extensão.





Mais cedo, por volta das 6h, um problema causou atraso nos trens do ramal Belford Roxo. Segundo registro da Agetransp, a demora aconteceu devido a uma falha na sinalização.

A operação só foi normalizada às 9h50 e quem precisou do transporte nesse intervalo teve muita dor de cabeça. "É impossível prever o que vai acontecer nesse ramal", disse uma usuária no Facebook.