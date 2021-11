Homem é preso após assaltar e agredir vítima com coronhadas em São Gonçalo - Divulgação

Homem é preso após assaltar e agredir vítima com coronhadas em São GonçaloDivulgação

Publicado 10/11/2021 12:47

Rio - Um bandido foi preso, na manhã desta quarta-feira (10), após assaltar uma mulher e a agredir com coronhadas na cabeça. O crime aconteceu no bairro Trindade, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.

Uma equipe do programa de segurança São Gonçalo Presente foi acionada por moradores da região que presenciaram a ação criminosa. Segundo informações, a vítima reagiu a ação do assaltantes e acabou agredida por ele.

Um homem que tinha as mesmas características dos assaltantes foi localizado na Rua Guarapari. Com ele os policiais encontraram pertences das vítimas e um 38 enferrujado, que teria sido usado na agressão. O bandido ainda tentou se desfazer do material roubado, mas acabou preso em flagrante.

Mulher é covardemente agredida durante assalto em Nova Cidade: Vítima foi abordada em um ponto de ônibus. "Me arrastou e deu muitas coronhadas na minha cabeça e só não atirou porque a arma estava enferrujada" — t.me/sgourgente (@SGOurgente) November 10, 2021

A polícia diz que o preso faz parte do tráfico de drogas da comunidade Três Campos, no mesmo bairro onde o crime aconteceu.



A mulher foi atendida pelos militares e levada para o Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG), no Zé Garoto, na Região Central do município. Ela recebeu alta e passa bem.

O caso foi registrado na Delegacia de Neves (73ªDP). O criminoso vai responder por roubo e agressão.