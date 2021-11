Rio de Janeiro

Presa em engarrafamento, grávida dá à luz dentro de carro em Niterói

De acordo com os bombeiros, que ajudaram no parto, a mulher foi retirada do veículo e levada para o quartel de Niterói, onde recebeu assistência de uma equipe médica

Publicado 10/11/2021 12:38 | Atualizado há 2 horas