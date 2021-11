O bebê e a mãe foram encaminhados para a unidade de saúde mais próxima e passam bem - Reprodução/TV Globo

Publicado 10/11/2021 12:38 | Atualizado 10/11/2021 12:44

Rio - Um mulher grávida, que estava a caminho da maternidade, ficou presa em um engarrafamento causado pelo acidente com dois caminhões na Ponte-Rio na última sexta-feira (5), e acabou dando à luz com a ajuda de um equipe do Quartel do Corpo de Bombeiros de Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com os bombeiros, a mulher foi retirada do engarrafamento e levada para o quartel de Niterói, onde recebeu assistência da equipe médica que estava de plantão, por volta de 12h20. O bebeu nasceu com a ajuda dos profissionais e não teve complicações.

A mãe e o bebê foram foram encaminhados para a unidade de saúde mais próxima e passam bem.