Adolfo Konder, presidente do Detran.RJ - Divulgação

Publicado 10/11/2021 09:20

Rio - O presidente do Detran.RJ, Adolpho Konder, receberá o título de Cidadão Benemérito do Município do Rio de Janeiro nesta quarta-feira, às 18h, no plenário da Câmara Municipal. A indicação para a homenagem é do vereador Waldir Brazão, em reconhecimento aos serviços prestados pelo presidente à frente do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro.

Na ocasião, colaboradores do departamento também receberão do homenageado uma Moção de Louvor pelas contribuições do trabalho desenvolvido junto ao presidente do Detran.RJ. E haverá sessão de aplausos em comemoração à Semana Nacional do Trânsito, evento realizado pelo Detran.RJ entre os dias 18/9 e 1/10 com diversas iniciativas em todo o Estado, com ênfase em ações educativas.

O presidente Adolfo Konder completa um ano à frente do Detran.RJ, com uma marca registrada: a revolução digital do Departamento de Trânsito do Estado do Rio de Janeiro. Neste período, foram implementadas iniciativas importantes de transformação digital, seguindo a orientação do governador Cláudio Castro.

Entre os principais marcos da gestão Konder, destaques para o lançamento do Posto Digital Detran.RJ; da Identidade Digital RJ; do Licenciamento Digital e CNH onlines; de novos postos de atendimento em Copacabana e Campos, entre outros; do Posto Acessível para PCD na Av. Francisco Bicalho; da ampliação de postos de vistoria no interior; dos 45 mutirões de atendimento aos sábados, número que será ampliado nas próximas semanas; das Vistorias Itinerantes e Perícias Médicas Itinerantes em mais de 30 municípios fluminenses; entre outras.