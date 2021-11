Kaynnan Miguel Paiva, de 3 anos, morto após incêndio em uma casa no Complexo do Chapadão - Redes sociais

Kaynnan Miguel Paiva, de 3 anos, morto após incêndio em uma casa no Complexo do ChapadãoRedes sociais

Publicado 10/11/2021 09:10

Familiares disseram que o sepultamento está previsto para acontecer às 15h, no Cemitério de Inhaúma. O corpo deve ser retirado do Instituto Médico Legal do Rio no início da tarde e vai seguir direto para o cemitério.

A polícia deve ouvir, no decorrer da semana, as testemunhas do caso. O que se sabe até agora é que a criança ficou em casa para a mãe ir à uma igreja evangélica na comunidade. Para a polícia, ela afirmou, em depoimento, que o filho estava sendo cuidado pelo vizinho.

A mãe, que não teve o nome divulgado, afirmou à polícia que o homem explicou que o filho dela teria ido ao andar de cima da casa para pegar biscoitos. Após o episódio, o menino teria ficado preso no cômodo e a casa pegou fogo.

"A gente só quer justiça. (...) Se for para botar a perícia lá no morro, vai ver que meu filho foi assassinado na mão desse cara. (...) Só o que eu quero é justiça. Estão jogando a culpa para cima da mãe do meu filho, então, eu só quero que esclareça tudo certinho", desabafou, enquanto estava no IML para liberar o corpo do filho.

Nas redes sociais, uma pessoa que se identifica como prima do pequeno Kaynnan apresenta uma versão do caso. Ela alega que o vizinho contou três histórias diferentes para justificar a morte do menino. Nenhuma delas foi confirmada pela polícia.

Muitos já devem esta sabendo sobre o caso do meu primo de 3 anos que morreu queimado no morro do chapadão, hoje estou aqui pra dizer um pouco sobre o quê aconteceu, A mãe do meu primo no dia 08/11 saiu para ir na igreja e deixou O Miguel com o vizinho, como outras vezes.. pic.twitter.com/KgbN3F9F87 — insta: @ariifns (@AriiFNS) November 9, 2021

O Corpo de Bombeiros diz que o quartel da região foi acionado no fim da noite para uma ocorrência de incêndio no Chapadão. O local era de difícil acesso, mas os agentes conseguiram chegar no ponto indicado. As chamas foram controladas com a ajuda de moradores. O corpo do menino estava atrás de um colchão de espuma.

Procurada, a Polícia Civil não deu detalhes do caso até a publicação da matéria. A mãe de Kaynnan Miguel deve prestar um novo depoimento.