Estação de trem da Supervia - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 10/11/2021 06:43 | Atualizado 10/11/2021 10:12

Rio - Trens do ramal de Belford Roxo da Supervia circularam com atrasos na manhã desta quarta-feira (10). Segundo a concessionária, o problema foi fruto de uma "ocorrência no sistema de sinalização nas proximidades da estação de Belford Roxo". A operação foi normalizada às 9h50.

A Supervia informou que "os intervalos estavam irregulares após um furto de cabos durante a madrugada ter afetado o sistema de sinalização no trecho entre as estações Agostinho Porto e Belford Roxo. Por medida de segurança, trens precisavam aguardar ordem de circulação até que os reparos fossem concluídos. Os clientes estão sendo informados sobre a normalização pelos canais de comunicação da SuperVia".



O problema não afetou outros ramais, que operam normalmente.