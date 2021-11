Vacinação - Divulgação/Ascom

Rio - A cidade do Rio tem atualmente 891.191 pessoas vacinadas com a dose de reforço, aplicadas em idosos e trabalhadores da Saúde. O dado é do Painel Rio Covid-19, da Prefeitura, que também mostra que 90,6% da população maior de 18 anos já recebeu duas doses, ou dose única - até o momento, a terceira dose está disponível apenas para maiores de 60 anos.

Nesta quarta-feira (10), os pontos de vacinação fazem repescagem de dose de reforço para pessoas com 62 anos ou mais. Na quinta-feira (11), é a vez das mulheres de 61 anos ou mais; na sexta-feira (12), homens de 61 anos ou mais. No sábado (13) há repescagem para essa idade.

A dose de reforço também é aplicada em trabalhadores da saúde que tomaram a segunda dose em maio.